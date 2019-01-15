Gökhan Töre’ye af müjdesi
Babel'in takımdan ayrılması siyahbeyazlılarda tüm dengeleri bir anda alt üst etti.
Babel'in takımdan ayrılması siyahbeyazlılarda tüm dengeleri bir anda alt üst etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle bazı isimlerle temasa geçilse de, daha önce Süper Lig'den bir takıma gönderilmesi gündeme gelen Orkan Çınar'ın kadroda tutulması kararı alındı. Sadece Lens ve Quaresma'ya kalan Şenol Güneş'in, sayısal yeterlilik adına Gökhan Töre'yi de affedebileceği gelen bilgiler arasında.
- 15.1.2019
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
-
John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
-
Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
Gökhan Töre’ye af müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.