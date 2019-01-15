Gökhan Töre’ye af müjdesi – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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’ye af müjdesi

Gökhan Töre’ye af müjdesi

Babel'in takımdan ayrılması siyahbeyazlılarda tüm dengeleri bir anda alt üst etti.

Babel'in takımdan ayrılması siyahbeyazlılarda tüm dengeleri bir anda alt üst etti. Teknik direktör 'in isteğiyle bazı isimlerle temasa geçilse de, daha önce 'den bir takıma gönderilmesi gündeme gelen Orkan Çınar'ın kadroda tutulması kararı alındı. Sadece Lens ve Quaresma'ya kalan Şenol Güneş'in, sayısal yeterlilik adına 'yi de affedebileceği gelen bilgiler arasında.

  1. 15.1.2019
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