Yusuf: Anlamsız şekilde olmadı! – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Yusuf: Anlamsız şekilde olmadı!

Yusuf: Anlamsız şekilde olmadı!

forması giyerken 'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili gelişmeyi anlattı.

forması giyerken 'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili gelişmeyi anlattı. Yusuf, "Trabzon'da kalmak istiyordum. Başkan çağırdı ve Beşiktaş ilgisinden bahsetti. 'Beşiktaş'la anlaştık' dedi. Hatta kamp kadrosunda bile yoktum. Sonra, anlamsız bir şekilde iş bozuldu. İki ay sonra 'a geldim" dedi.

  1. 14.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf: Anlamsız şekilde olmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN