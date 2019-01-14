Yusuf: Anlamsız şekilde olmadı!
Bursalı Yusuf Erdoğan Trabzonspor forması giyerken Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili gelişmeyi anlattı.
Bursalı Yusuf Erdoğan Trabzonspor forması giyerken Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili gelişmeyi anlattı. Yusuf, "Trabzon'da kalmak istiyordum. Başkan çağırdı ve Beşiktaş ilgisinden bahsetti. 'Beşiktaş'la anlaştık' dedi. Hatta kamp kadrosunda bile yoktum. Sonra, anlamsız bir şekilde iş bozuldu. İki ay sonra Bursaspor'a geldim" dedi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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