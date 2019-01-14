Yusuf: Anlamsız şekilde olmadı!

Bursalı Yusuf Erdoğan Trabzonspor forması giyerken Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesi ile ilgili gelişmeyi anlattı. Yusuf, "Trabzon'da kalmak istiyordum. Başkan çağırdı ve Beşiktaş ilgisinden bahsetti. 'Beşiktaş'la anlaştık' dedi. Hatta kamp kadrosunda bile yoktum. Sonra, anlamsız bir şekilde iş bozuldu. İki ay sonra Bursaspor'a geldim" dedi.