Yeniden Konoplyanka – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Yeniden Konoplyanka

Yeniden Konoplyanka

Bu arada 'ın bir dönem gündeminden düşmeyen için de nabız yokladığı iddiaları ortada dolaşmaya başladı.

Bu arada 'ın bir dönem gündeminden düşmeyen için de nabız yokladığı iddiaları ortada dolaşmaya başladı. Alman ekibi 'de forma giyen Ukraynalı futbolcu için menajerler düzeyinde temasa geçtiği belirtilen siyah- beyazlıların yine kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon başında yaşadığı kasık kas yırtılması nedeniyle 1 aya yakın bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Schalke'de 14 maçta görev yapan Yevhen Konoplyanka gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.

  1. 14.1.2019
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