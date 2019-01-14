Yeniden Konoplyanka
Bu arada Beşiktaş'ın bir dönem gündeminden düşmeyen Yevhen Konoplyanka için de nabız yokladığı iddiaları ortada dolaşmaya başladı.
Bu arada Beşiktaş'ın bir dönem gündeminden düşmeyen Yevhen Konoplyanka için de nabız yokladığı iddiaları ortada dolaşmaya başladı. Alman ekibi Schalke'de forma giyen Ukraynalı futbolcu için menajerler düzeyinde temasa geçtiği belirtilen siyah- beyazlıların yine kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon başında yaşadığı kasık kas yırtılması nedeniyle 1 aya yakın bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Schalke'de 14 maçta görev yapan Yevhen Konoplyanka gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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