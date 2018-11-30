Şenol Güneş: Yediğimiz goller yenecek goller değildi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Güneş, erken ve basit goller yediklerini belirtti ve maçı çeviren oyuncularını tebrik etti.
İşte Şenol Güneş'in Sarpsborg maçı sonrası açıklamaları:
Bütün oyuncuları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Beklenmeyen goller yedik. İzleyenler için keyifli maç oldu. Ama bizim için sıkıntıydı. Daha sonra oyuna hakimdik, iyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor demek ki. Lens idmansızdı, Adriano idmansızdı. Buna rağmen son ana kadar mücadele ettiler. Ne yaptılarsa oyuncular yaptılar. Biz bir şey yapmadık. Tebrik ediyorum onları. Pozisyon verdik, pozisyon bulduk. Değişik bir maç oldu, hiçbir oyuncuyu ayırmıyorum. Hepsi gayretliydi. Şu an buradan iki saat yolculuk yapacağız. Sonra uçağı bekleyip 4 saat yolculuk yapacağız. Sabah 8'de İstanbul'da olacağız. Akşama kadar toparlanma süreci olur. Cumartesi de kampa gireceğiz. Yediğimiz goller yenecek goller değildi. İkinci gol, uzaktan atılan şut. İlk golde defansımızın arkasına atılan top... Daha sonra oyuna ortak olduk. Oyuncularımız skor ne olursa olsun kazanmak için sahada olduklarını gösterdiler. Kötü bir deplasmana düştük, şartlar itibariyle... Bazı oyuncularımızın zeminden dolayı kasıklarında ağrı ve şişlikler oldu. Yorgun oyuncular var. Bütün bunları toparlayıp, pazar günü maça çıkmak istiyoruz.
- 30.11.2018
- Güncelleme: 30.11.2018 02:29
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Şenol Güneş: Yediğimiz goller yenecek goller değildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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