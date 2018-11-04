Lens'ten öz eleştiri
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Lens'in açıklamaları:
Bu tip takımlara karşı bu kadar net fırsatları çok sayıda yakalayamıyorsunuz. Maçın başında yakaladığım pozisyonu değerlendirsem oyun farklı bir yere gidebilirdi. İyi sonuç değil ama oyunun genelinde iki takım arasında büyük bir fark bence yoktu.Kaybettiğinizde çok sebep bulabilirsiniz. Bizim yapmamız gereken bu maçı analiz etmek ben de kişisel olarak oyunumu analiz edeceğim. Mağlubiyetin sebeplerini konuşup çözümleri üreterek bir sonraki maçta daha iyi olmaya çalışacağız.
- 3.11.2018 21:35
- Güncelleme: 4.11.2018 01:22
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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