Lens'ten öz eleştiri – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Lens'ten öz eleştiri

    Lens'ten öz eleştiri

    'ın Hollandalı oyuncusu , yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaşlı , 'e 1-0 yenildikleri maçın ardından soruları yanıtladı.

    İşte Lens'in açıklamaları:

    Bu tip takımlara karşı bu kadar net fırsatları çok sayıda yakalayamıyorsunuz. Maçın başında yakaladığım pozisyonu değerlendirsem oyun farklı bir yere gidebilirdi. İyi sonuç değil ama oyunun genelinde iki takım arasında büyük bir fark bence yoktu.Kaybettiğinizde çok sebep bulabilirsiniz. Bizim yapmamız gereken bu maçı analiz etmek ben de kişisel olarak oyunumu analiz edeceğim. Mağlubiyetin sebeplerini konuşup çözümleri üreterek bir sonraki maçta daha iyi olmaya çalışacağız.

    1. 3.11.2018 21:35
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:22
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