Ankaragücü Veli Kavlak için devrede – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Ankaragücü için devrede

    Ankaragücü <a href="/index/veli-kavlak?id=fb7a9dce-4412-48b1-bcc2-c93468cfc604" class="" rel="tag">Veli Kavlak</a> için devrede

    Yaklaşık üç sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan öncesi umutlu görünüyor ancak yönetimi teklifleri değerlendirip Veli'yi kiralık göndermek istiyor.

    Yaklaşık üç sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan öncesi umutlu görünüyor ancak yönetimi teklifleri değerlendirip Veli'yi kiralık göndermek istiyor. 'e 6 yıl sonra geri dönen A.Gücü'nün talip olduğu Veli, teklifi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek.

    1. 20.6.2018
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