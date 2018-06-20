Yaklaşık üç sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu görünüyor ancak Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirip Veli'yi kiralık göndermek istiyor. Süper Lig'e 6 yıl sonra geri dönen A.Gücü'nün talip olduğu Veli, teklifi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek.