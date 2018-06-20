Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Yaklaşık üç sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu görünüyor ancak Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirip Veli'yi kiralık göndermek istiyor.
Yaklaşık üç sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu görünüyor ancak Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirip Veli'yi kiralık göndermek istiyor. Süper Lig'e 6 yıl sonra geri dönen A.Gücü'nün talip olduğu Veli, teklifi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Ankaragücü Veli Kavlak için devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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