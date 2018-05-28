Bilal Başaçıkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Bilal Başaçıkoğlu'ndan açıklaması

    Bilal Başaçıkoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması

    Hollanda Eredivisie'da Feyenoord forması giyen Bilal Başacıkoğlu, transfer iddiaları ile ilgili konuştu. 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Beşiktaş iddiaları ile ilgili soruya da cevap verdi.

    1. 28.5.2018 10:23
    2. Güncelleme: 28.5.2018 10:25
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