Caner & Atiba idmanda yok – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Caner & Atiba idmanda yok

    Caner & Atiba idmanda yok

    , pazar akşamı oynadığı maçının ardından, hafta sonundaki G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

    , pazar akşamı oynadığı maçının ardından, hafta sonundaki G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Malatyaspor önünde ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular kondisyon çalıştı. Sakatlığı bulunan ve tedavi olan antrenmana çıkmadı.
    1. 24.4.2018
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