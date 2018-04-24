Caner & Atiba idmanda yok
Beşiktaş, pazar akşamı oynadığı Yeni Malatyaspor maçının ardından, hafta sonundaki G.Saray derbisinin hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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