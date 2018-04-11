G.SARAY’I YENMEK BU KADAR BASiT – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    G.SARAY’I YENMEK BU KADAR BASiT

    G.SARAY’I YENMEK BU KADAR BASiT

    ’nin ’a karşı oynadığı fevkalade başarılı. Bir defa rakibi iyi analiz etmiş. Akıllı bir savunma ile sarı-kırmızılıları durdurmak mümkün”

    Ümit hocayla ilgili bir tane eleştirim var. Çok ciddi bu. O da kıyafeti... Benim bütün ortaokuldan itibaren çocukluğum ve gençliğim 'da geçti. , 'nın çok özel bir takımıdır. Şimdi o takımın teknik direktörünün kıyafeti o takımı temsil edecek düzeyde olmalı. Kenarda duran 'ın sırtına ver pazar küfesini, kimse yadırgamaz. Gitsin Yedişehir Pazarı'na, biri çağırır. Ümit hoca bir seyretsin, 'deki maçları, İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı... Kenarda böyle hamal kılığında duran hoca yok. Hamallığı asla eleştirmiyorum, sırtında küfe taşıyacaksan öyle rahat bir kıyafetin olması lazım. Kulübü'nde kenarda duracak adamın buna hakkı yok. Bu eleştirim.

    G.SARAY İYİ OYNAMIYOR
    'a karşı oynadığı ise fevkalade başarılı. Neden? Gençlerbirliği son 5 hafta maç kazanamamış; iki beraberlik, üç mağlubiyet almış. Küme düşme sınırına doğru tepetaklak düşmüş adeta. Bu onun dönüm maçı olabilir, puan alması lazım. Bir defa 'ı iyi analiz etmiş, şunu düşünmüş: "Ben Galatasaray'dan nasıl puan alırım? Galatasaray iyi oynamıyor. Akıllı bir savunma ile bunları durdurmak mümkün." Geniş alan bıraksaydı kaybederdi, bunu görmüş. İki, Galatasaray hızlı hücuma çıkan takımlara karşı da çok zayıf... Hızlı çıkan her rakip, Karabükspor da dahil, gol pozisyonuna girebilir. Neden? Çünkü Galatasaray koşan bir futbol oynamıyor. Hele geriye dönüşlerde kimse koşmuyor. 10 kişi ile Galatasaray'ın yüklenmesi demek kontralarda en fazla 2-3 kişinin geriye dönmesi demek. Yani diyor ki, "Ben bu uyuşuk hücum futbolunu durdurduğum anda alan daraltarak, kapalı savunma yaparak hızlı hücumla gol bulabilirim." Galatasaray'ı yenmenin formülü aslında bu kadar basit... Bunu görmüş ve tüm oyununu buna göre kurmuş.

    BİR PUANA RAZIYDIM
    Maçın birinci devresi biterken dedim ki, 'Galatasaray'ın kazanması Gençlerbirliği'nin kendi kalesine gol atmasıyla mümkün.' Gol atacak gibi oynamıyorlar çünkü. 15 dakika daha oynandı, bizimkilere dedim ki, 'Arkadaşlar, ben 1 puana razıyım, itirazı olan var mı?' Ses çıkmadı. "Ne diyorsun Hıncal abi" demediler. Galatasaray topa yüzde 75 hakim ama bütün oyunu orta sahada ve kendi sahasında oynuyor. Gol alanına yanaşmıyor. 35 metreden vurmayı da kabul ediyorum şutu, oralara bile gelmiyor Galatasaray. Orada kendi aralarında oynuyor, Gençlerbirliği de onları seyrediyor, oh koşmuyoruz, yorulmuyoruz diye... Bunlar yan yan yan kendi kendilerine oynuyorlar.

    GENÇLER'DEN BAŞARILI TAKTİK
    Gençlerbirliği topu bir kaptı mı, vııın... Onu görünce dedim ben 1 puana razıyım diye ama Gençlerbirliği kontradan golü bulabilir. Golü atan da Gençlerbirliği'nin beki... Hızlı oyun derken neyi kast ettiğimi görüyorsun. Olcan gibi, Volkan gibi ileride oynayıp tek başına ileri oynayan hızlı forvetler değil. Onlar dahi planlanmış. Kontratağa çıkıldığı zaman kimler hücuma koşacak? O zaman tehlikeli oluyorsun. İkiye üç, ikiye dört yakalıyorsun. Kaç defa yakalıyorsun böyle... Fevkalade başarılı bir taktik. Galatasaray'ın puan almasına imkan tanımadılar.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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