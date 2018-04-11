Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'ta Akhisarspor hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları sürüyor

    , ’in 29. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolu ile pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla 'e, karayolu ile de 'ya giderek kampa girecek.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:18
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