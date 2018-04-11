Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolu ile pas çalışması, 5'e 2 çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla İzmir'e, karayolu ile de Manisa'ya giderek kampa girecek.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:18
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 1
Yorum
bjk advers Şenol Güneşle Avrupa Şampiyonlar Ligini kazanacağız eminim kendisi de Beşiktaş için öyle düşünüyordur !
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Tamer Tuna ayrılıyor mu? Açıkladı!
Toplam 3
Yorum
A P Her ikisi de, hemen ayrılmalı.
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 6
Yorum
new start Oğuzhana değil 60 milyon 6 milyon euroyu verecek kulüp bulamazsınız oğuzhan neki ne kıymeti olsun .
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