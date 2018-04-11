Beşiktaş'a dev gelir – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'a dev gelir

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a dev gelir

    Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda veda eden Kartal, Devler Ligi sayesinde kasasına tam 41.5 milyon euro koydu

    İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir kalemlerini iki parça halinde liste olarak yayınladı. Hem toplam gelir hem de takımların sıralaması yer aldı. Türkiye'yi tek başına temsil eden , listede iyi bir noktada bulunarak dikkat topladı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 'e elenen , sportif başarılardan 26.2 milyon euroluk bir gelir kazandı. Market gelirleri 15.3 milyon euro olan siyah-beyazlılar toplamda 41.5 milyon euro'luk bir miktarı kasasına koydu. Market gelirleri arasında televizyon yayınları, stat ve bilet kazanımları ve reklam gelirleri bulunuyor. Beşiktaş sportif başarı listesinde en çok kazanan 13. takım olarak dikkat çekti.

    700 MiLYON EURO DAĞITILDI
    UEFA, sportif performans yani başarılar dikkate alındığında toplamda takımlara 700 milyon euro'luk dağıtım yaptı. Market gelirleri de eklendiğinde 500 milyon euroluk ek bir durum daha ortaya çıkıyor. Liverpool, Manchester City ve sportif başarılar açısından ekonomik olarak en fazla gelir elde eden kulüpler. Barcelona ise La Liga'nın en fazla kazanan takımı oldu.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
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