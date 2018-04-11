Beşiktaş'a dev gelir
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda veda eden Kartal, Devler Ligi sayesinde kasasına tam 41.5 milyon euro koydu
700 MiLYON EURO DAĞITILDI
UEFA, sportif performans yani başarılar dikkate alındığında toplamda takımlara 700 milyon euro'luk dağıtım yaptı. Market gelirleri de eklendiğinde 500 milyon euroluk ek bir durum daha ortaya çıkıyor. Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih sportif başarılar açısından ekonomik olarak en fazla gelir elde eden kulüpler. Barcelona ise La Liga'nın en fazla kazanan takımı oldu.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:03
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
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Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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