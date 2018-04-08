Demba Ba sevgisi başka – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    sevgisi başka

    Demba Ba sevgisi başka

    'de forma giyen , 'ta ilk kez eski takımı 'a karşı sahaya çıktı.

    'de forma giyen , 'ta ilk kez eski takımı 'a karşı sahaya çıktı. Beşiktaşlı taraftarlar, Bu sezonun devre arasında Göztepe ile sözleşme imzalayan Demba Ba'ya maç öncesinde sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlılar, eski oyuncularını tribüne çağırarak, lehine tezahürat yaptı. Maçın başında yakaladığı pozisyonda topa iyi vuramayan Demba Ba 2. yarıda da direğe takıldı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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