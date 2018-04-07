Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk ederken, Anderson Talisca gollerine devam etti. Süper Lig'in ikinci yarısında adeta uçuşa geçen ve performansıyla Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, İzmir temsilcisi karşısında ilk denemesini 14. dakikada yaptı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Caner'in ceza sahası içine gönderdiği topta kafa vuruşuyla gole yaklaşan yıldız oyuncu, kaleci Beto'yu geçemedi. Bu golden 5 dakika sonra Beşiktaş bu kez sol kanattan geldi. Kazanılan kornerde Lens, yakınındaki Caner'e pasını verdi. 14. dakikada olduğu gibi yine Caner ortaladı ve Talisca kafayı vurdu. Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşının adeta 'al da at' dediği ortada bu kez boş geçmedi ve Göztepe ağlarını havalandırdı.
TALİSCA, GÖZTEPE'Yİ YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Sezonun ilk yarısında ligde 3 gol bulan ancak ikinci yarıda forma giydiği 10 karşılaşmada bu sayıyı 3'e katlayarak gol sayısını 12'ye yükselten Talisca, Göztepe kalesini yine boş geçmedi. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede 1 gol atan Talisca, bu maçta da takımının ilk golüne imza attı. Ligde ilk yarıda 3, ikinci yarıda ise 9 gol bularak toplamda 12 gole ulaşan Brezilyalı futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 40. mücadelede 18. golünü kaydetti. Talisca, 18 golün yanında 4 de asist yaparak 22 gole doğrudan etki etti.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:33
-
"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
-
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
-
İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
Caner & Talisca iş birliği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.