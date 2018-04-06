Vagner Love’un kasında YIRTIK – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Vagner Love’un kasında YIRTIK

    Vagner Love’un kasında YIRTIK
    Beşiktaş'ta Love şoku yaşanıyor. Antrenmanda sağ bacak alt baldır adale grubunda ağrı hissetmesi üzerine gerçekleştirilen kontroller sonrası Love'un kasında yırtık tespit edildiği ortaya çıktı. maçında forma giyemeyecek Love'un tedavisine başlandı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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