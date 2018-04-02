"Taşlardan kale yapardık" – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    "Taşlardan kale yapardık"

    "Taşlardan kale yapardık"

    Alvaro , futbola nasıl başladığını anlattı.

    Alvaro , futbola nasıl başladığını anlatırken, "Taşlardan kale yapardık ya da tişörtlerimizi büzüştürüp kale olarak kullanırdık. Bazen de bankları çekip, alt kısımlarını kale olarak kullanırdık" dedi. İspanyol golcü, "Evcimen bir insanım. Attığım gollerden çok 'ın şampiyonluğunu kutlamak daha önemli" ifadelerini kullandı
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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