Premier Lig ekibi Beşiktaşlıya talip! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    ekibi Beşiktaşlıya talip!

    Premier Lig ekibi Beşiktaşlıya talip!

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , özellikle İngiliz ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediliyor.

    ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , özellikle İngiliz ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediliyor. 'u alan Everton'un ardından şimdi de , Oğuzhan için girişimlerini hızlandırdı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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