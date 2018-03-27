Ayrılmak aklımda yoktu – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Ayrılmak aklımda yoktu

    Ayrılmak aklımda yoktu
    Geçen sezon 'ta kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü , Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Aboubakar, 'ya dönmesinde Sergio Conceiçao'nun büyük etkisi olduğunu söyledi. Conceiçao'nun Porto'ya geri dönmesi için aklını çeldiğini dile getiren Aboubakar; "Beşiktaş'ta forma giyerken, Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya geri dönmek hiç aklımda yoktu. Conceiçao aklımı çeldi ve Porto'ya dönmem konusunda beni ikna etti" ifadelerini kullandı. Vincent Aboubakar, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 26 gol atmayı başardı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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