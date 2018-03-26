Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'tan hamlesi!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> hamlesi!

    Devre arasında Beşiktaş'ın kapısında yatan ancak olumlu bir dönüş gelmeyince Göztepe'ye sezon sonuna kadar imza atan Demba Ba için bir kez daha kollar sıvanacak. Siyah-Beyazlı idareciler, Çin'de sakatlandıktan sonra 1.5 sezon doğru düzgün futbol oynayamayan ancak bireysel idmanları ihmal etmeyen Demba Ba'yı alma riskine girmemişti. Onun yerine, geçen sezon ligde gol kralı olan ve daha hazır durumdaki Vagner Love tercih edilmişti. Love kaliteli bir santrfor olmasma rağmen, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 10 müsabakada 3 kez fileleri sarsabildi. Uyum sürecini atlatamayan Love, Negredo'nun gerisinde kaldı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:42
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