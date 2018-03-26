Devre arasında Beşiktaş'ın kapısında yatan ancak olumlu bir dönüş gelmeyince Göztepe'ye sezon sonuna kadar imza atan Demba Ba için bir kez daha kollar sıvanacak. Siyah-Beyazlı idareciler, Çin'de sakatlandıktan sonra 1.5 sezon doğru düzgün futbol oynayamayan ancak bireysel idmanları ihmal etmeyen Demba Ba'yı alma riskine girmemişti. Onun yerine, geçen sezon ligde gol kralı olan ve daha hazır durumdaki Vagner Love tercih edilmişti. Love kaliteli bir santrfor olmasma rağmen, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 10 müsabakada 3 kez fileleri sarsabildi. Uyum sürecini atlatamayan Love, Negredo'nun gerisinde kaldı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:42
-
"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
ilaveten sadece ikisimi problemin başı aykuttur
-
Ozan hakkında karar verildi
Toplam 2
Yorum
uza. vdemirel emekli ol..ozan sen de uzaya git.
-
"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
sonuç bu !! görevini en iyi yapan iyi fenerbahçelidir..alex görevini en iyi yapmıştır..başkan ve volkan yapamamaktadır.
Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.