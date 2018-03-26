Aboubakar'dan itiraf: Beşiktaş'ta devam edecektim ama...
Portekiz Ligi'nde Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın eski forveti Vincent Aboubakar, son haftaki formsuzluğu ve Porto kariyeri hakkında konuştu.
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Porto'ya geri dönen ve Portekiz ekibinde attığı gollerle takımının lider olmasında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
''GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL''
Son 5 haftada gol atamayan ve formsuz bir dönem geçiren Kamerunlu golcü, ''5 veya 10 maç gol atamamam önemli değil. Önemli olan takımın sezon sonu şampiyon olması. Kazanmak ve şampiyon olmak en önemli şeydir'' sözlerini kullandı.
''BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN PORTO'YU DÜŞÜNMÜYORDUM''
Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde Porto'ya dönmeyi düşünmediğini söyleyen Aboubakar, ''Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynarken Porto'ya dönmek hiç aklımda yoktu. Sergio Conceiçao benim aklımı çeldi. Porto'ya dönmem konusunda beni ikna etti. Ben de ardından 2021'e kadar sözleşme imzaladım'' diye konuştu.
Porto, ligde Benfica'nın 2 puan önünde 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Aboubakar ise Porto formasıyla bu sezon toplam 38 maça çıkarken 26 gol ve 6 asist üretti.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:15
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
Aboubakar'dan itiraf: Beşiktaş'ta devam edecektim ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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