Devler Ligi’nde sıkıntı yaşamaz
Beşiktaş, bu sezonu şampiyon değil de ikinci sırada ikinci bitirir ve 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalırsa, Türkiye'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım temsil edebilir.
Beşiktaş, bu sezonu şampiyon değil de ikinci sırada ikinci bitirir ve 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalırsa, Türkiye'yi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım temsil edebilir. Çünkü Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılacak, Beşiktaş ise ikinci olursa iki ön eleme oynasa da, iki turda da seri başı olacağı için kolay rakiplerle karşılaşacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Devler Ligi’nde sıkıntı yaşamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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