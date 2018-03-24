Devler Ligi’nde sıkıntı yaşamaz – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Devler Ligi’nde sıkıntı yaşamaz

    Devler Ligi’nde sıkıntı yaşamaz

    , bu sezonu şampiyon değil de ikinci sırada ikinci bitirir ve 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalırsa, 'yi gelecek sezon 'nde 2 takım temsil edebilir.

    , bu sezonu şampiyon değil de ikinci sırada ikinci bitirir ve 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalırsa, 'yi gelecek sezon 'nde 2 takım temsil edebilir. Çünkü şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılacak, ise ikinci olursa iki ön eleme oynasa da, iki turda da seri başı olacağı için kolay rakiplerle karşılaşacak.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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