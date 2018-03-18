Şenol Güneş'ten derbi yorumu – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ten derbi yorumu

    Şenol Güneş'ten derbi yorumu

    , Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    'in açıklamaları:

    "Saygı duyulan bir takımla oynayacağız. Bugün de güzel bir maç olmasını bekliyorum. İki takımda da iyi oyuncular var. Güzel maç olacaktır. Kazanan takım bir adım daha öne geçecek ama yarış yine devam edecektir."

    ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

    "Bugün 18 Mart. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle analım. Ülkemizin kıymetini bilelim. Dış güçlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz güçlerini bertaraf etmek için dayanışma içinde olalım."

    Derbi maçı sorusuna Şenol Güneş'in yanıtı:

    "Diğer takımların aldığı sonuçlar, bizim oynayacağımız oyunla alakalı değildir. Hiçbir takım 'o takım öyle, bu takım böyle oynadı' diye sahaya çıkmaz. Futbolcular sahaya güzel futbol oynamak için çıkarlar."

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş'ten derbi yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN