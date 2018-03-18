Şenol Güneş'ten derbi yorumu
Şenol Güneş, Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Şenol Güneş'in açıklamaları:
"Saygı duyulan bir takımla oynayacağız. Bugün de güzel bir maç olmasını bekliyorum. İki takımda da iyi oyuncular var. Güzel maç olacaktır. Kazanan takım bir adım daha öne geçecek ama yarış yine devam edecektir."
ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI
"Bugün 18 Mart. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle analım. Ülkemizin kıymetini bilelim. Dış güçlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz güçlerini bertaraf etmek için dayanışma içinde olalım."
Derbi maçı sorusuna Şenol Güneş'in yanıtı:
"Diğer takımların aldığı sonuçlar, bizim oynayacağımız oyunla alakalı değildir. Hiçbir takım 'o takım öyle, bu takım böyle oynadı' diye sahaya çıkmaz. Futbolcular sahaya güzel futbol oynamak için çıkarlar."
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:51
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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