Niklas Süle'den flaş Beşiktaş açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Bayern Münih'in defans oyuncusu Niklas Süle, İstanbul'a kazanmak için gideceklerini söyledi.
Süle, Bayern Münih'in internet sayfasında yer alan açıklamasında, ilk maçta aldıkları 5-0'lık galibiyetin iyi bir sonuç olduğunu ancak İstanbul'da kendilerini olağanüstü bir atmosferin beklediğini belirtti.
Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Alman futbolcu, "Bunu maçın ilk 15 dakikasında 11'e 11 oynadığımızda gördük. Yine de İstanbul'da tamamen kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da hiçbir şeyden etkilenmemeleri gerektiğini ve kendi oyunlarını oynamak istediklerini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarının önünde bizi baskı altına almaya ve oyunu kazanmaya çalışacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
Süle, Bayern Münih takımının bundan etkilenmeyecek kadar tecrübeye sahip olduğunu da kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:04
-
Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
-
Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
-
Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Niklas Süle'den flaş Beşiktaş açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.