Niklas Süle'den flaş Beşiktaş açıklaması! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'den flaş açıklaması!

    Niklas Süle'den flaş Beşiktaş açıklaması!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında ile deplasmanda karşılaşacak 'in defans oyuncusu , 'a kazanmak için gideceklerini söyledi.

    Süle, 'in internet sayfasında yer alan açıklamasında, ilk maçta aldıkları 5-0'lık galibiyetin iyi bir sonuç olduğunu ancak 'da kendilerini olağanüstü bir atmosferin beklediğini belirtti.

    'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Alman futbolcu, "Bunu maçın ilk 15 dakikasında 11'e 11 oynadığımızda gördük. Yine de İstanbul'da tamamen kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da hiçbir şeyden etkilenmemeleri gerektiğini ve kendi oyunlarını oynamak istediklerini belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarının önünde bizi baskı altına almaya ve oyunu kazanmaya çalışacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

    Süle, Bayern Münih takımının bundan etkilenmeyecek kadar tecrübeye sahip olduğunu da kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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