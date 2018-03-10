Müller'den iddialı açıklamalar – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Müller'den iddialı açıklamalar

    Müller'den iddialı açıklamalar

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Çarşamba günü ile 'ta karşılaşacak olan 'in yıldız golcüsü 'den mücadele öncesi flaş açıklamalar geldi.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da 'e 5-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan , rakibini 'ta 'ta ağırlayacak.

    Bayern Münih'in kulüp dergisine konuşan Müller, "İstanbul'daki atmosfer nedeniyle Leipzig'in başına neler geldiğinin ve maçı kaybettiklerinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

    Yıldız futbolcu bununla birlikte ilk maçta aldıkları 5-0'lık galibiyet sonrası turu geçeceklerini söylerken "Amacımız bu avantajı korumak değil. İkinci maçta da elimize fırsatlar geçecek ve bunları değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul'daki atmosferi iple çekiyoruz ve umarım güzel bir mücadele olacak." şeklinde konuştu.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:00
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