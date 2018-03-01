Güneş ödeyecek – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Güneş ödeyecek

    Güneş ödeyecek
    derbisi öncesinde yaptığı açıklama nedeniyle PFDK'ya sevk edilen teknik direktör , "Kendimden utanıyorum" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli teknik adam, PFDK tarafından 50 bin TL ceza alınca yönetime başvurdu ve kesilen bu cezayı bizzat TFF'ye ödemek istediğini iletti. Yönetimin maaşından kesme teklifini de kabul etmeyen 'in, cezayı bizzat kendisi ödeyerek makbuzunu da alacağını belirtildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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