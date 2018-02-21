Bermuda şeytan üçgeni!

Mücadeleye; Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel ve Love ilk 11'iyle çıkan Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı mücadeleye iyi başladı. İlk 15 dakikada rakip sahada görünen siyah-beyazlılar Almanya'dan avantajlı bir skorla dönülebileceğinin sinyallerini verdi. Ancak oyunun dengeli gittiği 16. dakikada Domagoj Vida, gole giden Lewandowski'yi düşürdü ve hakem mutlak gol pozisyonu olarak değerlendirdi ve Hırvat futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasıyla bütün planlar alt üst oldu.





Kırmızı kartın ardından Şenol Güneş, Medel'i stopere çekerek oyuncu değişikliği yapmadı. 43. dakikada gelen golle Bayern devreye 1-0 önde gitti. Ayrıca 44. dakikada James Rodrigez'in sakatlanmasıyla Robben oyuna dahil oldu. Devreye üstün giren ve 1 kişi eksik kalan Beşiktaş karşısında Bayern Münih ikinci yarıda ivme kazandı.



Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında en fazla şut çeken takım oldu (20), ancak bu şutlardan sadece beşi kaleyi buldu.





ROBBEN VE COMAN ZOR ANLAR YAŞATTI!

Özellikle Arjen Robben'in etkili oyunu Bayern'in farka gitmesini sağladı. Sağ kanat akınlarında Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatan Robben, oyunda kaldığı 45 dakikada 5 ikili mücadele kazandı, 2 isabetli orta yaptı ve 4 şut pası verdi. Ayrıca Kimmich'in bindirmesi ile gelen iki golün hazırlayıcısı da oldu.









*(İstatistikler Maçkolik'ten alınmıştır.)

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kingsley Coman da Bayern adına gecenin yıldızlarındandı. Genç yıldız girdiği 15 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. % 93.5 pas isabeti yakalayan Coman, attığı golün yanı sıra 3 de isabetli şut çekti. Ayrıca 3 isabetli orta yapan Coman, 3 de şut pası verdi. Bayern'in ilk golünde Coman kanattan gelişen atakta hızı ve çevikliğiyle Adriano'yu rahatlıkla ekarte etti ve golün hazırlayıcısı oldu.





MÜLLER VE LEWA İKİLİSİ KARTAL'I DEVİRDİ!

Bayern'in etkili gol silahları sahnedeydi. İki yıldız da mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamladı ve Alman devinin galibiyetinde başrol oynadılar. Thomas Müller'in gol attığı son 97 maçta Bayern Münih hiç kaybetmedi.



Lewandowski, Allianz Arena'da forma giydiği son 17 Şampiyonlar Ligi maçında 18 gol attı. Ayrıca Lewandowski, Allianz Arena'da sahaya çıktığı son 12 maçta gol atıp Jupp Heynckes'in rekorunu egale etti.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ! (Bermuda Şeytan Üçgeni sınırları kesin çizgilerle belli olmamakla birlikte Bermuda Adaları, Florida ve Porto Riko arasında oluşan üçgen bölge olarak kabul edilir. Bölge üzerinden geçen uçak,gemi ve jetlerin bir anda ortadan kaybolması bu üçgeni gizemli kılan faktördür.)

VİDA, KARTAL'I YAKTI!

16. dakikada gole giden Lewandowski'yi düşüren Vida kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Vida'nın bu hatası Kara Kartal'a pahalıya mal oldu. Oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamayan Vida'nın üzüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.





ATİBA ÇILDIRTTI!

Vida'nın zamanlama hatasından çok Atiba'nın kırmızı kart pozisyonundan önce yaptığı pas hatası daha çok tepki çekti. Sezon sonu sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği tartışılan Atiba'nın formunun her geçen gün düşmesi Beşiktaşlı taraftarları endişelendirirken takımın sigortası konumunda olan Kanadalı futbolcunun yaptığı bu hata sonrası Vida rakibini düşürdü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.







Karşılaşma boyunca etkisiz bir oyun oynayan Atiba, 6 ikili mücadele ve 4 hava topu kaybetti. Mücadeleci oyun yapısıyla bilinen Atiba, eski formundan uzak bir görüntü çizdi. Maç boyunca top kapamayan ve pas arası yapamayan Atiba savunmanın yanı sıra hücumda da hiçbir varlık gösteremedi.

CANER'İN KADEME HATALARI SAÇ BAŞ YOLDURTTU!

Caner Erkin'in yenilen 2. ve 3. golde yaptığı kademe hataları Beşiktaşlılara saç baş yoldurttu. İlk golde rakibini kovalamayan Caner, ikinci golde de ofsaytı bozdu. Yaptığı acemice hataların yanı sıra hücumda da hiçbir varlık gösteremeyen Caner, girdiği 6 ikili mücadelenin sadece 2'sini kazanabildi. Ayrıcı 2 hava topu mücadelesinden mağlup ayrıldı. Beşiktaş adına gecenin kötü isimlerinden olan Caner, 69. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Bu değişiklik sonrası sol beke Adriano geçti.









FABRİ FARKI ÖNLEDİ!

Beşiktaş'ın başarılı filebekçisi Fabricio, önemli kurtarışlar yaptı ve tarihi bir farkı önledi. 3'ü mutlak gol pozisyonu olan toplamda 7 kurtarış yaptı ve Kara Kartal'ı daha büyük bir hezimetten kurtardı. Geçtiğimiz sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en az 10 maça çıkan kaleciler arasında maç başına sadece Akinfeev (4,7) Fabri'den (3,8) daha fazla kurtarış yaptı.



SONUÇ: BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ!

Beşiktaş mücadeleye çok iyi başladı. Başa baş bir oyun oynanacağının sinyallerini veriyordu ancak 16. dakikada her şey alt üst oldu. Yaptığı kritik hata ve etkisiz oyunuyla Atiba, savunmadaki kademe hatalarıyla Caner ve kırmızı kartla oyundan atılan Vida farklı mağlubiyetin mimarlarındandı.



Üç futbolnun yanı sıra Şenol Güneş de verdiği kararlarla oyuna etki etti. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen girdiği en önemli gol pozisyonunda başrol oynayan Vagner Love'ı oyundan alan Güneş, hücuma çıkmakta zorlanan takımın ileride top tutamamasına rağmen Lens'i oyuna sürmeyerek tepki çekti.



EMRE TOPALOĞLU