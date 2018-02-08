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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    için sinemaya!

    <a href="/index/guzel-adam?id=4337fdcb-0061-4b93-bd49-61778dccd924" class="" rel="tag">Güzel adam</a> için sinemaya!
    Başkanı , teknik direktör ve futbolcular 1981 yılından bu yana siyah-beyazlı kulübün malzemeciliğini yapan Süreya Soner'in anılarından oluşan 'Güzel Adam Süreyya' filminin ilk gösterimine gitti. Orman, galada Süreyya Soner ve futbol takımı ile selfie çekilerek bunu sosyal medyada paylaştı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:39
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