Beşiktaş'ta yeni rekabet
Medel'in Osmanlıspor maçındaki performansı sonrası orta sahada 4 isim arasındaki rekabet kızışmaya başladı...
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan 16. hafta mücadelesinde Atiba Hutchinson'la birlikte orta sahada görev yapan Gary Medel'in başarılı performansı istatistiklere de yansımıştı. Siyah beyazlı ekip 5-1 kazandığı karşılaşmayı % 86.9'luk isabetli pas oranıyla tamamlayarak göz doldurdu.
Medel'in bu pozitif katkısı Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Bu mevkide genellikle Oğuzhan Özyakup veya Tolgay Arslan'ı düşünen Güneş, Medel'in de devreye girmesiyle alternatif bakımından artık sıkıntı yaşamayacak.
Güneş bu noktada forvet arkasında da bir rekabet oluştuğunun farkında. Medel'in orta sahada görev alması halinde forvet arkasında elinde Talisca, Oğuzhan ve Tolgay üçlüsü hazır bulunacak.
Talisca, gol yollarında daha etkili olduğu için ilk seçenek gibi görünse de Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gol pası ve savunmaya yardım bakımından ön plana çıkıyor.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:54
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Domagoj Vida Beşiktaş'a
Toplam 16
Yorum
hayri gülle Sen şampiyonlar liginde 10 kişi 6 gol yiyorsan sorun burdadır hakemler hata yapar ve yapacaktır.
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 19
Yorum
vatandas Bizim KAHVEDE, teklif yaptı gibi bozuk TÜRKÇE konuşana çay bile getirmezler..
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Fatih Terim'e tavır!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaray'da son sözü LİSE söyler.Elemanlar değil.
Beşiktaş'ta yeni rekabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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