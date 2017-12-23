 Beşiktaş'ta yeni rekabet – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta yeni rekabet

    Beşiktaş'ta yeni rekabet

    Medel'in Osmanlıspor maçındaki performansı sonrası orta sahada 4 isim arasındaki rekabet kızışmaya başladı...

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan 16. hafta mücadelesinde Atiba Hutchinson'la birlikte orta sahada görev yapan Gary Medel'in başarılı performansı istatistiklere de yansımıştı. Siyah beyazlı ekip 5-1 kazandığı karşılaşmayı % 86.9'luk isabetli pas oranıyla tamamlayarak göz doldurdu.

    Medel'in bu pozitif katkısı Şenol Güneş'in elini güçlendirdi. Bu mevkide genellikle Oğuzhan Özyakup veya Tolgay Arslan'ı düşünen Güneş, Medel'in de devreye girmesiyle alternatif bakımından artık sıkıntı yaşamayacak.

    Güneş bu noktada forvet arkasında da bir rekabet oluştuğunun farkında. Medel'in orta sahada görev alması halinde forvet arkasında elinde Talisca, Oğuzhan ve Tolgay üçlüsü hazır bulunacak.

    Talisca, gol yollarında daha etkili olduğu için ilk seçenek gibi görünse de Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gol pası ve savunmaya yardım bakımından ön plana çıkıyor.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:54
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