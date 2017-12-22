 Hodgson: Cenk gelirse sürpriz olur – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hodgson: Cenk gelirse sürpriz olur

    Hodgson: Cenk gelirse sürpriz olur
    Cenk Tosun'u transfer etmek isteyen ekiplerin başında gelen Cyrstal Palace'ın teknik patronu Roy Hodgson, milli futbolcu ile ilgilendiklerini belirterek şöyle konuştu: Cenk'i tanıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde onuyor. Kulüp, onu izliyorq ama iki kulübün görüştüğünü sanmıyorum. Eğer başkan, 'yarın Cenk'i getiriyorum' derse benim için sürpriz olur.


    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:42
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