Hodgson: Cenk gelirse sürpriz olur

Cenk Tosun'u transfer etmek isteyen ekiplerin başında gelen Cyrstal Palace'ın teknik patronu Roy Hodgson, milli futbolcu ile ilgilendiklerini belirterek şöyle konuştu: Cenk'i tanıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde onuyor. Kulüp, onu izliyorq ama iki kulübün görüştüğünü sanmıyorum. Eğer başkan, 'yarın Cenk'i getiriyorum' derse benim için sürpriz olur.