 Can Mutaf’a operasyon – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Can Mutaf’a operasyon

    Can Mutaf’a operasyon
    Beşiktaş Sompo Japan'ın milli basketbolcusu Can Maxim Mutaf sağ dizinde oluşan iç menisküs yırtığından dolayı ameliyat oldu. Almanya'da başarılı bir operasyon geçiren Can'ın, dönüşü belirsiz.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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