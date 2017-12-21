Zirveye taşıyan rakamlar

BEŞİKTAŞ'ın saha içindeki istatistikleri, Kartal'ı yavaş yavaş zirveye taşıyor. Topa en fazla sahip olmada %58, ceza alanına gönderilen toplarda 48.6, ceza alanında topla oynamada 22.1, toplam şutta 16.7 ve isabetli şutlarda 7.0'lik bir oran yakalayan siyahbeyazlılarda; Quaresma da ceza alanına gönderdiği 224 topla en yakın rakibi Torje'ye tam 44 fark attı.