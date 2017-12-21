 Zirveye taşıyan rakamlar – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Zirveye taşıyan rakamlar

    Zirveye taşıyan rakamlar
    BEŞİKTAŞ'ın saha içindeki istatistikleri, Kartal'ı yavaş yavaş zirveye taşıyor. Topa en fazla sahip olmada %58, ceza alanına gönderilen toplarda 48.6, ceza alanında topla oynamada 22.1, toplam şutta 16.7 ve isabetli şutlarda 7.0'lik bir oran yakalayan siyahbeyazlılarda; Quaresma da ceza alanına gönderdiği 224 topla en yakın rakibi Torje'ye tam 44 fark attı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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