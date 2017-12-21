Tarihe geçti

Gol makinesi Cenk Tosun, devler ligi’ne adını yazdırdı

Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun, bu sezon gösterdiği üstün performansın ödülünü şimdiden almaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede attığı röveşata golle grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, bu sezon da Porto'ya attığı golle, üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarındaki en güzel golünü atmış oldu. Tosun'un attığı 2 golün de Portekiz ekiplerine karşı olması dikkat çekti.



ADA'YI SALLIYOR

Cenk Tosun, Avrupa transfer piyasasının da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İngiltere basınında en son çıkan haberlere göre Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un oğlunun transferi hakkında Tottenham ve Everton ile görüşme halinde olduğu yazıldı. Sezon sonu gerçekleşecek olan transfer için baba Tosun'un her iki takım yöneticileri ile bir araya geldiği ve Cenk Tosun'un ancak sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ilettiği belirtildi. Avrupa'nın dev liglerinden 13 farklı takımın Cenk Tosun ile ilgilendiğini yazan İngiliz basını bu takımlar arasında en ciddi olan ekiplerin C. Palace, Tottenham ve Everton olduğunu ve yıldız oyuncunun transferi için 20 milyon sterlin bütçe ayırdıklarını yazdılar.