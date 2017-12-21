Tarihe geçti
Gol makinesi Cenk Tosun, devler ligi’ne adını yazdırdı
ADA'YI SALLIYOR
Cenk Tosun, Avrupa transfer piyasasının da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İngiltere basınında en son çıkan haberlere göre Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un oğlunun transferi hakkında Tottenham ve Everton ile görüşme halinde olduğu yazıldı. Sezon sonu gerçekleşecek olan transfer için baba Tosun'un her iki takım yöneticileri ile bir araya geldiği ve Cenk Tosun'un ancak sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ilettiği belirtildi. Avrupa'nın dev liglerinden 13 farklı takımın Cenk Tosun ile ilgilendiğini yazan İngiliz basını bu takımlar arasında en ciddi olan ekiplerin C. Palace, Tottenham ve Everton olduğunu ve yıldız oyuncunun transferi için 20 milyon sterlin bütçe ayırdıklarını yazdılar.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
-
Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
-
Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
-
Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Tarihe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.