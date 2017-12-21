Rafa Silva iddiası

Portekiz gazetesi O'Jogo'ya göre siyah-beyazlılar Benfica'nın kanat oyuncusu Rafa Silva'ya kanca attı. 2016'da Braga'dan 16 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki futbolcu Benfica'da forma bulamıyor. Ocak ayında Benfica'dan ayrılacak Silva'ya Beşiktaş'ın haricinde Çin kulüpleri de talip. Kartal'ın Silva'yı, Çin'den teklifler gelen Talisca'nın yerine alabileceği konuşuluyor.