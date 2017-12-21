 Rafa Silva iddiası – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Rafa Silva iddiası

    Rafa Silva iddiası
    Portekiz gazetesi O'Jogo'ya göre siyah-beyazlılar Benfica'nın kanat oyuncusu Rafa Silva'ya kanca attı. 2016'da Braga'dan 16 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki futbolcu Benfica'da forma bulamıyor. Ocak ayında Benfica'dan ayrılacak Silva'ya Beşiktaş'ın haricinde Çin kulüpleri de talip. Kartal'ın Silva'yı, Çin'den teklifler gelen Talisca'nın yerine alabileceği konuşuluyor.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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