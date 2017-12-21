Montanana’ya pasta kesildi

Beşiktaş antrenörü Miguel Peiro Montanana'nın doğum günü, dün sabah Sivas maçı için yaptığı idman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Montanana, "Benim annem çok uzaklarda ama burada ikinci ailem var, sizlersiniz. Sizlerle olmaktan mutluyum" diye konuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular yeni yaşında Montanana'ya mutluluklar diledi.