 Montanana’ya pasta kesildi – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Montanana’ya pasta kesildi

    Montanana’ya pasta kesildi
    Beşiktaş antrenörü Miguel Peiro Montanana'nın doğum günü, dün sabah Sivas maçı için yaptığı idman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Montanana, "Benim annem çok uzaklarda ama burada ikinci ailem var, sizlersiniz. Sizlerle olmaktan mutluyum" diye konuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular yeni yaşında Montanana'ya mutluluklar diledi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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