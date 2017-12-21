Mahir Madatov, Beşiktaş'a mı transfer oldu?
Qarabağ'lı Mahir Madatov'un takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Instagram hesabından Madatov'un sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafını Kartal sembolüyle paylaştı!
Son zamanlarda adı Beşiktaş'la anılan Qarabağ'da forma giyen Mahir Madatov'un takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Madatov'un sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafını Kartal sembolüyle Instagram hesabından paylaştı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 22 Kasım'da Karabağ'da oynanan Qarabağ-Chelsea maçını izlemiş, 20 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe altına almıştı.
Deneyimli teknik adam ve Qarabağ'ın hocası Kurban Kurbanov karşılaşma sonrası bir araya geldiğinde Mahir Madatov hakkında da konuştukları ortaya çıkmıştı.
Madatov'un takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Instagram hesabından Madatov'un imzaladığı sözleşmeyi Kartal sembolüyle paylaştı. Bu paylaşım sonrası Madatov'un Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı iddiaları ortaya atıldı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:30
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Yorum
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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