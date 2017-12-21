Mahir Madatov, Beşiktaş'a mı transfer oldu?

Son zamanlarda adı Beşiktaş'la anılan Qarabağ'da forma giyen Mahir Madatov'un takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Madatov'un sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafını Kartal sembolüyle Instagram hesabından paylaştı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 22 Kasım'da Karabağ'da oynanan Qarabağ-Chelsea maçını izlemiş, 20 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe altına almıştı.

Deneyimli teknik adam ve Qarabağ'ın hocası Kurban Kurbanov karşılaşma sonrası bir araya geldiğinde Mahir Madatov hakkında da konuştukları ortaya çıkmıştı.

Madatov'un takım arkadaşı Eltun Yaqublu, Instagram hesabından Madatov'un imzaladığı sözleşmeyi Kartal sembolüyle paylaştı. Bu paylaşım sonrası Madatov'un Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı iddiaları ortaya atıldı.



