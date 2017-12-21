 ‘Hemen geliyorum’ – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘Hemen geliyorum’

    ‘Hemen geliyorum’

    Beşiktaş'ın gündemindeki Marouane Felleini, Beşiktaşlıların Instagram hesabını "Come to Beşiktaş" mesajları ile ablukaya almaları üzerine, Fransızca "J'arrive" (hemen geliyorum) şeklinde sürpriz bir cevap vererek bunu sosyal medyadan paylaştı. PSG ve İnter de Fransız yıldızın peşinde.

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Marouane Fellaini için Beşiktaş taraftarının hamlesine Belçikalı oyuncudan sürpriz bir cevap geldi.

    Beşiktaş taraftarlarının Instagram hesabını "Come to Beşiktaş" yorumları ile ablukaya aldığı yıldız isim, yaptığı paylaşımda Fransızca, "Hemen geliyorum" mesajını paylaştı.

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini'nin peşinde Paris Saint-Germain ve Inter de bulunuyor.

    Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak geçtiğimiz günlerde Fellaini ile ilgili "Transfer bizde hiç bitmiyor, hep çalışıyoruz. Sadece Fellaini için değil, genel olarak çalışmalarımız var. Scout ekibimiz bu hafta sonu 20 maç izledi, oyuncular takip ediliyor. Devre arası için sezon sonu için sürekli arayış var" demişti.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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