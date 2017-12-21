Gerekmedikçe transfer yapmayacak

Vida dışında çok gerekli olmadıkça takviye yapmayı düşünmeyen Beşiktaş'ın diğer transfer gelişmelerini gidecek oyuncular belirleyecek. Her gün İngiliz basının manşetlerini süsleyen Cenk Tosun, devre arasında ayrılamaya en yakın isim gibi dursa da; Orman ve yönetimi Cenk'i değerini bulmadan hiçbir şekilde satmayı düşünmüyor. Transfer komitesi yine de Cenk'in satılma ihtimaline karşın santrfor hedeflerini belirlemiş durumda ve bu dev satış gerçekleşirse yeni santrfor için harekete geçilecek.