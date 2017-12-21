 Farklı, efendi ve mütevazı! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Farklı, efendi ve mütevazı!

    Farklı, efendi ve mütevazı!

    Beşiktaş Başkanı Orman, “Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Ondan ödün vermememiz lazım” yorumunu yaptı

    Ege'deki ziyaretleri kapsamında Aydın ve Nazilli'de temaslarda bulunup Denizli'ye gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği yemeğe katıldı. Orman, taraftarlar tarafından marşlar ve tezahüratlarla karşılandı. Yemekte konuşan Orman, "Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Ondan ödün vermememiz lazım" diye konuştu.

    NEGATİFLE BÜYÜMÜYORUZ
    "Negatifle büyüyen camialar başkaları, biz onlar değiliz" diyen Başkan şöyle devam etti: "Biz hep iyi olan şeylerdeniz. Farkındaysanız Beşiktaş ailesi birbiriyle kenetlendikçe, bir oldukça ve birbirine düşkünlüğü arttıkça daha fazla büyüyor. Bu da hepimizi memnun etmekte. Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Lütfen sizden ricam mütevazılığınızı kaybetmeyin."

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:25
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