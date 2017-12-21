Farklı, efendi ve mütevazı!
Beşiktaş Başkanı Orman, “Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Ondan ödün vermememiz lazım” yorumunu yaptı
NEGATİFLE BÜYÜMÜYORUZ
"Negatifle büyüyen camialar başkaları, biz onlar değiliz" diyen Başkan Fikret Orman şöyle devam etti: "Biz hep iyi olan şeylerdeniz. Farkındaysanız Beşiktaş ailesi birbiriyle kenetlendikçe, bir oldukça ve birbirine düşkünlüğü arttıkça daha fazla büyüyor. Bu da hepimizi memnun etmekte. Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Lütfen sizden ricam mütevazılığınızı kaybetmeyin."
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:25
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Farklı, efendi ve mütevazı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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