 Domagoj Vida bilmecesi – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Domagoj Vida bilmecesi

    Domagoj Vida bilmecesi

    Beşiktaş'ta Vida transferi yılan hikayesi olmaya devam ediyor. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Aleksandr Khatskevich, Vida'nın şu an tatilde olduğunu, kulüp başkanı Igor Surkis ile konuştuğunu açıkladı.

    Henüz bir takıma imza atmadığını, kendisine Noel'den sonra kararını söyleyeceğini açıkladı. Kiev cephesinden gelen bu açıklamaya rağmen Beşiktaş transfer komitesi ise Ukrayna'dan ayrılan ve Dubai'de tatilde olan yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacağı günü bekliyor.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Domagoj Vida bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN