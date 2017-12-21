Domagoj Vida bilmecesi

Beşiktaş'ta Vida transferi yılan hikayesi olmaya devam ediyor. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Aleksandr Khatskevich, Vida'nın şu an tatilde olduğunu, kulüp başkanı Igor Surkis ile konuştuğunu açıkladı.

Henüz bir takıma imza atmadığını, kendisine Noel'den sonra kararını söyleyeceğini açıkladı. Kiev cephesinden gelen bu açıklamaya rağmen Beşiktaş transfer komitesi ise Ukrayna'dan ayrılan ve Dubai'de tatilde olan yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacağı günü bekliyor.