Demba Ba gelirse Pektemek gidecek
Şenol Güneş’in “Raporları temiz çıkarsa onu takımda isterim” dediği Senegalli forvet Ocak’ta imza atarsa, Mustafa Pektemek kiralanacak
ÇİN'DEN GARİP YORUM
Bir yandan da 28 Mayıs'tan beri resmi maça çıkamayan Ba'nın futbolu bırakacağı iddia edilse de Ba, Sohu Sport'a yaptığı açıklamada, "Çok ağır sakatlıklar geçirdim. Geri dönmeye hazırım" dedi. Bu arada Demba Ba'nın, 2016 Ekim ayından bu yana topa vurmayan Jackson Martinez gibi Beşiktaş'a yazılması Çin'de espri konusu oldu. Somu Sport, "Sakat oyuncunuz varsa Beşiktaş'a gönderin" diye yazdı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Demba Ba gelirse Pektemek gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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