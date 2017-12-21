 Demba Ba gelirse Pektemek gidecek – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    gelirse Pektemek gidecek

    Demba Ba gelirse Pektemek gidecek

    Şenol Güneş’in “Raporları temiz çıkarsa onu takımda isterim” dediği Senegalli forvet Ocak’ta imza atarsa, Mustafa Pektemek kiralanacak

    Beşiktaş'ta 'nın ismi yeniden transfer listenin üst sıralarına yazıldı. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş'in transfer gözüyle bakmadığı ve "Raporları temiz olduğu sürece Beşiktaş'ın formasını giyer" dediği Demba Ba, Çin kulübüyle yollarını ayırmıştı. Senegalli forvet Ocak ayında Beşiktaş'a imza atarsa; bu durumda da 3. santrfor konumundaki Mustafa Pektemek için devre arasında gelecek kiralama veya satın alma teklifleri değerlendirilecek. Ancak Mustafa Pektemek'in senelik 1.6 milyon euro olan garanti maaşı takımdan gönderilmesinde sıkıntı çıkartacağa benziyor.

    ÇİN'DEN GARİP YORUM
    Bir yandan da 28 Mayıs'tan beri resmi maça çıkamayan Ba'nın futbolu bırakacağı iddia edilse de Ba, Sohu Sport'a yaptığı açıklamada, "Çok ağır sakatlıklar geçirdim. Geri dönmeye hazırım" dedi. Bu arada Demba Ba'nın, 2016 Ekim ayından bu yana topa vurmayan Jackson Martinez gibi Beşiktaş'a yazılması Çin'de espri konusu oldu. Somu Sport, "Sakat oyuncunuz varsa Beşiktaş'a gönderin" diye yazdı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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