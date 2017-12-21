Beşiktaş'ın dünkü antrenmanı da yine keyifli anlara sahne oldu. Bir önceki gün takım halinde hep birlikte mutluluk pozları veren siyah-beyazlılar dün de ojektiflere bu pozu verdi. Kulübün resmi instagram hesabı fotoğrafı 'Aile tablosu' başlığıyla yayınlarken, paylaşım taraftarlardan onbinlerce beğeni aldı. Öte yandan idmanda pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.