 Aile tablosu – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Aile tablosu

    Aile tablosu
    Beşiktaş'ın dünkü antrenmanı da yine keyifli anlara sahne oldu. Bir önceki gün takım halinde hep birlikte mutluluk pozları veren siyah-beyazlılar dün de ojektiflere bu pozu verdi. Kulübün resmi instagram hesabı fotoğrafı 'Aile tablosu' başlığıyla yayınlarken, paylaşım taraftarlardan onbinlerce beğeni aldı. Öte yandan idmanda pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:29
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