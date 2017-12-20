Vida için açıklama var!

Marijan Mrmic, son dönemde Domagoj Vida'yla ilgili olarak basında yer alan dedikodulara açıklık getirdi.

Hırvatistan basınına konuşan Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marijan Mrmic "Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye gideceği, takıma katılmadan satışının yapılacağı ve Dinamo Kiev'de kalacağı şeklinde bir çok söylenti var.

Ancak kendisiyle her konuda anlaşmaya vardık ve Beşiktaş istediği takdirde kendisi 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan devre arası kampımıza katılacak." şeklinde konuştu.







31 Aralık'ta Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida, Beşiktaş'a bedelsiz transfer olacak.

Dinamo Kiev forması altında şu ana kadar 160 resmi maça çıkan Vida, 13 gol 8 asistlik performans gösterdi.