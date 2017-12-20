Vida için açıklama var!
Beşiktaş'ın Hırvat kaleci antrenörü Marijan Mrmic, Domagoj Vida 'nın son durumu hakkında ülkesinde basına açıklamada bulundu.
Marijan Mrmic, son dönemde Domagoj Vida'yla ilgili olarak basında yer alan dedikodulara açıklık getirdi.
Hırvatistan basınına konuşan Beşiktaş'ın kaleci antrenörü Marijan Mrmic "Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye gideceği, takıma katılmadan satışının yapılacağı ve Dinamo Kiev'de kalacağı şeklinde bir çok söylenti var.
Ancak kendisiyle her konuda anlaşmaya vardık ve Beşiktaş istediği takdirde kendisi 3 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan devre arası kampımıza katılacak." şeklinde konuştu.
31 Aralık'ta Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida, Beşiktaş'a bedelsiz transfer olacak.
Dinamo Kiev forması altında şu ana kadar 160 resmi maça çıkan Vida, 13 gol 8 asistlik performans gösterdi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
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Liderlik ateşi bacayı sardı
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ZAMANINDA İLK YARIYI 1 PUAN ÖNDE BİTİRDİK ÜSTELİK 2. YARI BÜTÜN DERBİLERİ KAZANDIK TAKIM KURŞUNLANDI,ÖZGÜR YANKAYADA 4.YILDIZIMIZI ÇALDI
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'Karabük maçı çok önemli'
Toplam 1
Yorum
ged 61 gerçekten çok önemli maç ama hoca da ndoye inadından kurtulması gerekiyor..resmen bir kişi eksik oynuyoruz...
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2010-11 ruhu
Toplam 8
Yorum
TS61 2011 de Trabzonspor 3 : 2 Fenerbahçe, Ts bir de penaltı kaçırdı onu atsaydı şampiyondu
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