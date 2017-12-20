 Talisca pazarlığı kızıştı! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    pazarlığı kızıştı!

    Talisca pazarlığı kızıştı!

    , 'yı geri çağırdı, "10 milyon Euro" teklifini yaptı. Pazarlıklar kızıştı!

    'ın yıldız 10 numarası 'ya teklifler geldiği ve bonservisini elinde tutan 'nın bunları değerlendirmek istediği öğrenildi.

    Portekiz kulübü, 4 milyon Euro'luk kiralama bedelini Beşiktaş'a geri ödeyerek oyuncuyu devre arasında satmayı planlarken Başkan Fikret Orman'ın, "10 milyon Euro daha ödeyelim, bonservisini biz alalım" dediği iddia edildi.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca pazarlığı kızıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN