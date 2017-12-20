Talisca pazarlığı kızıştı!

Beşiktaş'ın yıldız 10 numarası Talisca'ya teklifler geldiği ve bonservisini elinde tutan Benfica'nın bunları değerlendirmek istediği öğrenildi.

Portekiz kulübü, 4 milyon Euro'luk kiralama bedelini Beşiktaş'a geri ödeyerek oyuncuyu devre arasında satmayı planlarken Başkan Fikret Orman'ın, "10 milyon Euro daha ödeyelim, bonservisini biz alalım" dediği iddia edildi.





