Talisca pazarlığı kızıştı!
Benfica, Talisca'yı geri çağırdı, Beşiktaş "10 milyon Euro" teklifini yaptı. Pazarlıklar kızıştı!
Beşiktaş'ın yıldız 10 numarası Talisca'ya teklifler geldiği ve bonservisini elinde tutan Benfica'nın bunları değerlendirmek istediği öğrenildi.
Portekiz kulübü, 4 milyon Euro'luk kiralama bedelini Beşiktaş'a geri ödeyerek oyuncuyu devre arasında satmayı planlarken Başkan Fikret Orman'ın, "10 milyon Euro daha ödeyelim, bonservisini biz alalım" dediği iddia edildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:24
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
liselim. terimin başkan olma ihtimali binde sıfır.
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
GS Galatasarayı batır dı yedi bitirdi tekrar çalmaya gelmek istiyor,3,5 milyon avra verip aldığı hayrovic i maaşını ödemeyip bedava kaçırdı.
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Onur: Tesadüf değil
Toplam 2
Yorum
tokatlı helalin var kardeşim onur, seviyoruz seni, çekemeyen anten taksın salla gitsin
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