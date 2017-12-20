Quaresma'nın kötü taklidi Neymar
İngiliz medyası en başarılı ‘Rabona’yı yapan futbolcuları kıyasladı. Quaresma ve Neymar’ın aynı hareketi yaptığı videoları paylaşan İngilizler, “Bu hareketin babası Quaresma. Neymar’ın yaptığı kötü bir taklit” yorumunda bulundu.
Futbol literatüründe 'Rabona' olarak bilinen ve Quaresma ile ünlenen 'ters ayakla top kontrol etme ve orta yapma' şeklinde özetlenen hareketi İngilizler en iyi hangi futbolcunun yaptığını değerlendirdi. Beşiktaş'ın, Osmanlıspor'la oynadığı maçta 'Rabona' yapan Quaresma'nın hareketinin videosunu paylaşan "givemesport.com", yorumunda, "Rabona'nın babası Quaresma" dedi. Rabona örneklerinin verildiği yorumda, yapılan değerlendirme şu şekildeydi:
ÜST DÜZEY KULÜPLERDE OYNADI
"34 yaşındaki oyuncu, 18 yılda Barcelona, Porto, Inter Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın en iyi kulüplerinde futbol oynadıktan sonra şimdi Beşiktaş'ın başarısı için ter döküyor. Ayrıca Portekiz'de 72 kez milli formayı giyen ve Euro 2016'ya gitmesinde önemli rol oynayan Ricardo Quaresma'nın trivela ve rabona yapmayı sevdiğini herkes bilir. Hatta bazen bunu abarttığı da olur. Ricardo Quaresma, Osmanlıspor maçında da aynı şeyi yaptı. Zor olan bu hareketi yapmak onun için çok kolaydı.
Neymar da olsa bir Quaresma değilsin! pic.twitter.com/MYmw2KrrnN— Fotomaç (@fotomac) 20 Aralık 2017
ONUN HAREKETLERİ HEP SEMPATİK
Bu özel denemeyi yapan sadece Quaresma değil. Neymar'ın da zaman zaman benzer denemeler yaptığını görüyoruz. Ancak Neymar'ın yaptığı, Quearesma'nın kötü bir taklidi. Quaresma bu hareketle topu durdurmak yerine, önündeki hattın üzerine alıp, görkemli bir koşu yaptı. Trivela ile takım arkadaşlarına attırdığı goller de var. Onun yaptığı bu hareketleri ve dokunuşları futbolseverler her zaman beğenir. Bu hep heyecan vericidir.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:31
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Dünyada Barcelona Türkiye ’de F.Bahçe
Toplam 1
Yorum
fbcan fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli değil deniyor kalite var demek ki ama hırs yoktu. o da oluşmaya başladı.
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Kayyum tehlikesi
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Yorum
özgür kayyum tehlikemiz varsa dursun bey akıl için lucescu ya 4 miyon euro niye verecektin senin aklın yok mu hocanın aklı yok mu yonetecilerin
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Tudor defteri kapandı. Yerine kim gelsin? (ANKET)
Toplam 100
Yorum
serkan sarıcı frank de boer
Quaresma'nın kötü taklidi Neymar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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