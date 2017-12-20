Müller'den Beşiktaş yorumu
Bayern Münih'in Alman golcüsü Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori taraf olduklarını belirtti.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te takımın yıldız ismi Thomas Müller, önemli açıklamalarda bulundu.
Goal'e konuşan Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak, ''Kağıt üstünde Avrupa'nın diğer büyük ekiplerine göre daha kolay bir takımla eşleştik. Fakat yine de turu geçmek için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz, özellikle de deplasmandaki maçta'' dedi.
''Favori olduğumuzu biliyoruz''
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı favori olduklarını belirten Müller, ''Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz ve bu sınavı geçmek istiyoruz. Biz ciddi bir takımız ve neler verebileceğimizi biliyoruz'' diye konuştu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:39
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