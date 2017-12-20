Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!

"Saatler 31 Aralık'ta gece yarısını gösterdiğinde Avrupa'da bu yıldızlar büyük bir kara vermek zorunda kalacak" ifadeleriyle yayınlanan haberde B/R, sezon sonunda kontratı sona erecek olan ve dünyanın her yerinden kulüplerin takip ettiği yıldız isimleri açıkladı.

İşte Bleacher Report'un "Ön sözleşme imzalatılabilecek ara transferin en gözde 10 futbolcusu" listesindeki o isimler:

15. Lukas Hradecky, Kaleci

Eintracht Frankfurt







14. Ivan Marcano, Defans

FC Porto







13. Kwadwo Asamoah, Orta saha

Juventus







12. Oguzhan Ozyakup, Orta saha

Beşiktaş







Listede Oğuzhan Özyakup'a da yer veren B/R, Beşiktaşlı yıldız oyuncu için "25 yaşındaki Türk milli yıldız, son üç senedir Beşiktaş'ın başarısında kilit bir rol oynadı. Arsenal'in genç akademisinde kendini geliştirme fırsatı bulan Oğuzhan, 10 numara pozisyonunda rahatlıkla görev yapabiliyor, tekniğiyle dikkat çekiyor gol fırsatı yaratma konusunda yeteneğiyle ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

11. Ross Barkley, Orta saha

Everton







10. Milan Badelj, Orta saha

Fiorentina





9. Fernandinho, Orta saha

Manchester City







8. Max Meyer, Orta saha

Schalke 04







7. Kepa Arrizabalaga, Kaleci

Athletic Bilbao







6. Stefan de Vrij, Defans

Lazio







5. Emre Can, Orta saha

Liverpool







4. Giorgio Chiellini, Defans

Juventus







3. Leon Goretzka, Orta saha

Schalke 04







2. Mesut Ozil, Orta saha

Arsenal







1. Alexis Sanchez, Forvet

Arsenal



