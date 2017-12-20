 Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!

    Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!

    Amerika'nın prestijli spor sitesi Bleacher Report, ara transfer döneminde ön sözleşme imzalarılatılabilecek en gözde 10 futbolcu listesi yayınladı.

    "Saatler 31 Aralık'ta gece yarısını gösterdiğinde Avrupa'da bu yıldızlar büyük bir kara vermek zorunda kalacak" ifadeleriyle yayınlanan haberde B/R, sezon sonunda kontratı sona erecek olan ve dünyanın her yerinden kulüplerin takip ettiği yıldız isimleri açıkladı.

    İşte Bleacher Report'un "Ön sözleşme imzalatılabilecek ara transferin en gözde 10 futbolcusu" listesindeki o isimler:

    15. Lukas Hradecky, Kaleci
    Eintracht Frankfurt



    14. Ivan Marcano, Defans
    FC Porto



    13. Kwadwo Asamoah, Orta saha
    Juventus



    12. Oguzhan Ozyakup, Orta saha
    Beşiktaş



    Listede Oğuzhan Özyakup'a da yer veren B/R, Beşiktaşlı yıldız oyuncu için "25 yaşındaki Türk milli yıldız, son üç senedir Beşiktaş'ın başarısında kilit bir rol oynadı. Arsenal'in genç akademisinde kendini geliştirme fırsatı bulan Oğuzhan, 10 numara pozisyonunda rahatlıkla görev yapabiliyor, tekniğiyle dikkat çekiyor gol fırsatı yaratma konusunda yeteneğiyle ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

    11. Ross Barkley, Orta saha
    Everton



    10. Milan Badelj, Orta saha
    Fiorentina


    9. Fernandinho, Orta saha
    Manchester City



    8. Max Meyer, Orta saha
    Schalke 04



    7. Kepa Arrizabalaga, Kaleci
    Athletic Bilbao



    6. Stefan de Vrij, Defans
    Lazio



    5. Emre Can, Orta saha
    Liverpool



    4. Giorgio Chiellini, Defans
    Juventus



    3. Leon Goretzka, Orta saha
    Schalke 04



    2. Mesut Ozil, Orta saha
    Arsenal



    1. Alexis Sanchez, Forvet
    Arsenal

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:20
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