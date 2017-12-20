Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Amerika'nın prestijli spor sitesi Bleacher Report, ara transfer döneminde ön sözleşme imzalarılatılabilecek en gözde 10 futbolcu listesi yayınladı.
"Saatler 31 Aralık'ta gece yarısını gösterdiğinde Avrupa'da bu yıldızlar büyük bir kara vermek zorunda kalacak" ifadeleriyle yayınlanan haberde B/R, sezon sonunda kontratı sona erecek olan ve dünyanın her yerinden kulüplerin takip ettiği yıldız isimleri açıkladı.
İşte Bleacher Report'un "Ön sözleşme imzalatılabilecek ara transferin en gözde 10 futbolcusu" listesindeki o isimler:
15. Lukas Hradecky, Kaleci
Eintracht Frankfurt
14. Ivan Marcano, Defans
FC Porto
13. Kwadwo Asamoah, Orta saha
Juventus
12. Oguzhan Ozyakup, Orta saha
Beşiktaş
Listede Oğuzhan Özyakup'a da yer veren B/R, Beşiktaşlı yıldız oyuncu için "25 yaşındaki Türk milli yıldız, son üç senedir Beşiktaş'ın başarısında kilit bir rol oynadı. Arsenal'in genç akademisinde kendini geliştirme fırsatı bulan Oğuzhan, 10 numara pozisyonunda rahatlıkla görev yapabiliyor, tekniğiyle dikkat çekiyor gol fırsatı yaratma konusunda yeteneğiyle ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.
11. Ross Barkley, Orta saha
Everton
10. Milan Badelj, Orta saha
Fiorentina
9. Fernandinho, Orta saha
Manchester City
8. Max Meyer, Orta saha
Schalke 04
7. Kepa Arrizabalaga, Kaleci
Athletic Bilbao
6. Stefan de Vrij, Defans
Lazio
5. Emre Can, Orta saha
Liverpool
4. Giorgio Chiellini, Defans
Juventus
3. Leon Goretzka, Orta saha
Schalke 04
2. Mesut Ozil, Orta saha
Arsenal
1. Alexis Sanchez, Forvet
Arsenal
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:20
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