İtalyan devi talip!
İtalyan devi Juventus'un, Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik gollerle Avrupa'da birçok kulübün gündemine gelen yıldız futbolcuya son olarak Juventus'un talip olduğu belirlendi. Siyah-beyazlı yönetimin olası satış için Çizme ekibinden resmi teklif beklediği öğrenildi.
Süper Lig'de ilk devrenin bitimine sayılı günler kala transfer hazırlıklarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacak. Transfer çalışmalarını uzun süredir büyük bir gizlilik içerisinde yürüten siyah-beyazlı yönetim ilk olarak Cenk Tosun dosyasını açacak.
Şu ana kadar devre arası için Cenk'e hiçbir yazılı teklifin gelmemesi nedeniyle acele etmeyen siyah-beyazlılar sözlü tekliflerin ne kadar ciddi olduğunu araştıracak. Golcü oyuncu için geçtiğimiz yaz döneminde sadece Crystal Palace'tan yazılı teklif alan Beşiktaşlı yöneticiler; Juventus, Manchester City ve Newcastle United'tan da resmi teklif bekliyor. Daha önce siyah-beyazlı kulübe sözlü olarak Cenk Tosun ile ilgilendiklerini beyan eden kulüplerin arasında Juventus'un da bulunduğu belirlendi. İtalyan devinin birkaç kez sözlü teklifte bulunarak transfer için nabız yokladığı öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi yapacağı kritik toplantıda Cenk Tosun'un olası satışı senaryosu karşısında izlenecek transfer stratejisini de belirleyecek. Demba Ba ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, Senegalli golcünün Shanghai Shenhua ile bağlarını koparmasını bekliyor. Kartal; Mario Gomez, Gignac ve Benteke gibi forvetleri de yakından takip ediyor. Devre arasında kiralık veya bonservissiz golcü almak isteyen Beşiktaş ilk hedef olarak belirlenen yıldız isimleri kadrosuna katamazsa büyük olasılıkla Demba Ba'yı renklerine bağlayacak.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:23
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
liselim. terimin başkan olma ihtimali binde sıfır.
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
GS Galatasarayı batır dı yedi bitirdi tekrar çalmaya gelmek istiyor,3,5 milyon avra verip aldığı hayrovic i maaşını ödemeyip bedava kaçırdı.
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Onur: Tesadüf değil
Toplam 2
Yorum
tokatlı helalin var kardeşim onur, seviyoruz seni, çekemeyen anten taksın salla gitsin
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