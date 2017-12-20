Fikret Orman, Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Orman'ı, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyespor Başkanı Erdoğan Eker, kulüp yöneticileri ve taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.Siyah beyazlı kulübün başkanı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar meşaleler yakarak Beşiktaş marşları söyledi. Başkan Alıcık, Orman'a üzerinde isminin yazılı olduğu 95 numara Nazilli Belediyespor spor forması hediye etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, kendisine yöneltilen 'Arda Turan'ı Beşiktaş'a transfer edecek misiniz' sorusunu esprili bir dille yanıtlayarak, "Haluk Başkanı transfere geldik. Arda ile ilgilenmiyoruz" dedi.Ardından akşam yemeği için Hangar Kafe Restoran'a giden Orman, Nazilli'den iyi düşüncelerle ayrıldığını belirterek, "Renktaşımız olan Nazilli Belediyespor'un maçlarını takip ediyorum. Pilot takım olup olmayacağını başkanımız ile oturur konuşuruz. Bunun dışında Nazilli'yi de çok iyi buldum. Başkanımız büyük işler yapmış. Bir gün uzun bir vakit geçirmek için yeniden geleceğiz." ifadelerini kullandı.