Fikret Orman, Başkan Alıcık’ı ziyaret etti
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti. Beşiktaşlı taraftarların yaktığı meşaleler ile karşılanan Orman, “Nazilli’yi çok iyi buldum. Başkanımız büyük işler yapmış. Uzun bir vakit geçirmek için yeniden geleceğiz” dedi.
Siyah beyazlı kulübün başkanı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar meşaleler yakarak Beşiktaş marşları söyledi. Başkan Alıcık, Orman'a üzerinde isminin yazılı olduğu 95 numara Nazilli Belediyespor spor forması hediye etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, kendisine yöneltilen 'Arda Turan'ı Beşiktaş'a transfer edecek misiniz' sorusunu esprili bir dille yanıtlayarak, "Haluk Başkanı transfere geldik. Arda ile ilgilenmiyoruz" dedi.
Ardından akşam yemeği için Hangar Kafe Restoran'a giden Orman, Nazilli'den iyi düşüncelerle ayrıldığını belirterek, "Renktaşımız olan Nazilli Belediyespor'un maçlarını takip ediyorum. Pilot takım olup olmayacağını başkanımız ile oturur konuşuruz. Bunun dışında Nazilli'yi de çok iyi buldum. Başkanımız büyük işler yapmış. Bir gün uzun bir vakit geçirmek için yeniden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:16
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wolverine82 yazık oldu tudor abu saatten sonra gs hayatta toparlanamaz şampiyonluk için başakşehir ile yine yarış halinde olururz artık
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