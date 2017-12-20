Demba Ba hazır kıta

Demba Ba Beşiktaş formasını bir kez daha giymek için gün sayıyor. Ba'nın sağlık ve performans raporlarını inceleyen Beşiktaş, sonuçların olumlu çıkması üzerine harekete geçti. Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis ödemeyecek siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.