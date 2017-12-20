 Demba Ba hazır kıta – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Demba Ba hazır kıta

    Demba Ba hazır kıta
    Demba Ba Beşiktaş formasını bir kez daha giymek için gün sayıyor. Ba'nın sağlık ve performans raporlarını inceleyen Beşiktaş, sonuçların olumlu çıkması üzerine harekete geçti. Shanghai Shenhua ile sözleşmesini sona erdiren Demba Ba için bonservis ödemeyecek siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncu ile 2.5 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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