Cenk, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya attığı gol, grup aşamalarının en iyi golü seçilen Cenk Tosun, 2 sezon üst üste grup maçlarında en güzel golü atan ilk futbolcu oldu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
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''Vodafone Park’a gittim, ben de Beşiktaşlı oldum''
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret fenerli ,galatasaraylı babalardan etkilenmeyen çocukların tuttuğu takımdır Beşiktaş..işte bu yüzden Beşiktaşlı doğulur olunmaz
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Tudor gitti, Balta döndü!
Toplam 2
Yorum
eko şimdi özbek gs de sol bek sorunu yok sder bu kazmayı A takıma monte ederler.adam para almak için transfer bile olmdı.utnmdn antr çıkmış bide
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 13
Yorum
eko fatih hocanın adı bile bu takımı uçurur.2,yarı gsnin müthiş bi fikstr avntajı var terim gelirse gs fark yapar tabi en az 5 trnsfer şart
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