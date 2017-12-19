Vida oturmuyor
D. Kiev başkanının “Umarım Beşiktaş’ta başarılı olur” dediği Vida için siyah-beyazlılar “Resmi olarak bitmedi” diyor. Son olarak Hırvat yıldızın İngiltere’ye gideceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın 1.5 yıldır kadrosuna katmak için uğraştığı Vida transferinde ilginç olaylar yaşanıyor. Vida'nın Beşiktaş ile kesin olarak anlaştığı ve Aralık ayı içinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı defalarca yazılmıştı. Son olarak da Dinamo Kiev başkanı Igor Surkis, geçtiğimiz hafta Partizan maçıyla taraftarlara veda eden Vida için "Biz Beşiktaş'ın Vida'ya sunduğu şartları sunamayız. Umarım Beşiktaş'ta başarılı olur" diyerek bu transferin bittiğini duyurmuştu. Ancak aradan geçen 10 günlük süreçte Vida transferiyle ilgili ilginç olaylar yaşanmaya başladı.
ORTALIK KARIŞTI
Başkan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde "'Vida'da bitmiş bir şey yok. Olmama ihtimali de var" diyerek bir anda transferin boyutunu değiştirmişti. Son olarak Hırvat stopere İngiliz takımlarının ilgisinin olduğu ve Vida'yı almak için Beşiktaş'ın kapısını çaldıkları iddia edildi. D. Kiev Başkanı Surkis'in Vida'ya Beşiktaş'a gitmemesi ve kendisini İngiliz takımlarına daha iyi ücretle satabileceği konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtilirken; eğer Vida, Ukrayna ekibiyle sözleşme uzatırsa Beşiktaş ile yaptığı protokolün geçersiz olacağı ve Hırvat oyuncunun tazminat ödemeyeceği de dedikodular arasında.
ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ
Beşiktaş cephesi, Vida konusunda transfer döneminin resmi olarak başlamasını bekliyor. Siyah-beyazlı yetkililer, "Vida, Avrupa'dan da birçok takımın listesinde olan bir oyuncu. Transfer hamle işidir, biz hamlemizi yaptık bekliyoruz. Transfer sezonu açıldığında her şey ortaya çıkar. İş resmiyete dökülürse konuşma durumumuz olur" diyerek şu an için net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.
ORTALIK KARIŞTI
Başkan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde "'Vida'da bitmiş bir şey yok. Olmama ihtimali de var" diyerek bir anda transferin boyutunu değiştirmişti. Son olarak Hırvat stopere İngiliz takımlarının ilgisinin olduğu ve Vida'yı almak için Beşiktaş'ın kapısını çaldıkları iddia edildi. D. Kiev Başkanı Surkis'in Vida'ya Beşiktaş'a gitmemesi ve kendisini İngiliz takımlarına daha iyi ücretle satabileceği konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtilirken; eğer Vida, Ukrayna ekibiyle sözleşme uzatırsa Beşiktaş ile yaptığı protokolün geçersiz olacağı ve Hırvat oyuncunun tazminat ödemeyeceği de dedikodular arasında.
ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ
Beşiktaş cephesi, Vida konusunda transfer döneminin resmi olarak başlamasını bekliyor. Siyah-beyazlı yetkililer, "Vida, Avrupa'dan da birçok takımın listesinde olan bir oyuncu. Transfer hamle işidir, biz hamlemizi yaptık bekliyoruz. Transfer sezonu açıldığında her şey ortaya çıkar. İş resmiyete dökülürse konuşma durumumuz olur" diyerek şu an için net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Vida oturmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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