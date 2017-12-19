Vida oturmuyor

Beşiktaş'ın 1.5 yıldır kadrosuna katmak için uğraştığı Vida transferinde ilginç olaylar yaşanıyor. Vida'nın Beşiktaş ile kesin olarak anlaştığı ve Aralık ayı içinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı defalarca yazılmıştı. Son olarak da Dinamo Kiev başkanı Igor Surkis, geçtiğimiz hafta Partizan maçıyla taraftarlara veda eden Vida için "Biz Beşiktaş'ın Vida'ya sunduğu şartları sunamayız. Umarım Beşiktaş'ta başarılı olur" diyerek bu transferin bittiğini duyurmuştu. Ancak aradan geçen 10 günlük süreçte Vida transferiyle ilgili ilginç olaylar yaşanmaya başladı.Başkan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde "'Vida'da bitmiş bir şey yok. Olmama ihtimali de var" diyerek bir anda transferin boyutunu değiştirmişti. Son olarak Hırvat stopere İngiliz takımlarının ilgisinin olduğu ve Vida'yı almak için Beşiktaş'ın kapısını çaldıkları iddia edildi. D. Kiev Başkanı Surkis'in Vida'ya Beşiktaş'a gitmemesi ve kendisini İngiliz takımlarına daha iyi ücretle satabileceği konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtilirken; eğer Vida, Ukrayna ekibiyle sözleşme uzatırsa Beşiktaş ile yaptığı protokolün geçersiz olacağı ve Hırvat oyuncunun tazminat ödemeyeceği de dedikodular arasında.Beşiktaş cephesi, Vida konusunda transfer döneminin resmi olarak başlamasını bekliyor. Siyah-beyazlı yetkililer, "Vida, Avrupa'dan da birçok takımın listesinde olan bir oyuncu. Transfer hamle işidir, biz hamlemizi yaptık bekliyoruz. Transfer sezonu açıldığında her şey ortaya çıkar. İş resmiyete dökülürse konuşma durumumuz olur" diyerek şu an için net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.